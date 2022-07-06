Ремонт дороги Красноярск — Солонцы закончат до конца июля

Планировалось, что это произойдет в следующем году, но подрядчик решил не затягивать.

Дорогу Красноярск — Солонцы закончат ремонтировать до конца июля этого года, сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор).

Здесь уже восстановили асфальтобетонное покрытие, отсыпали и укрепили обочины, нанесли разметку. Осталось лишь установить знаки и металлическое ограждение, а также заменить лампы в фонарях.

Как рассказал первый заместитель руководителя КрУДора Юрий Васильев, ремонт этого участка (почти3 км) завершается с опережением сроков.

Изначально объект планировался как переходящий, с продолжением работы в следующем сезоне. Но основной объём удалось выполнить в этом», — сказал он.

В пресс-службе КрУДора DK.RU пояснили, что на 2023 год должен был перейти небольшой участок в 800 метров. Это связано с особенностями бюджетного процесса. Но подрядчик — КрайДЭО — согласился все закончить в этом году, а оплату получить в следующем. В целом же на ремонт дороги Красноярск — Солонцы было потрачено 48 млн рублей из краевого бюджета.

Для справки: Интенсивность движения транспорта по дороге Красноярск — Солонцы достигает более 69 тысяч автомобилей в сутки. Читайте также: Красноярский край занял 16-е место в рейтинге качества дорог Исследование качества дорог в российских регионах провели специалисты РИА Рейтинг. Красноярск оказался на 16 строчке.

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Сейчас «КрУДор» ищет подрядчика для проведения изысканий и создания проекта. Сама стройка начнется не раньше 2025 года.

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