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Ремонт дороги Красноярск — Солонцы закончат до конца июля

Ремонт дороги Красноярск — Солонцы закончат до конца июля
Иллюстрация: пресс-служба КрУДор

Планировалось, что это произойдет в следующем году, но подрядчик решил не затягивать.

#НОВОСТИ
Дорогу Красноярск — Солонцы закончат ремонтировать до конца июля этого года, сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор).
 
Здесь уже восстановили асфальтобетонное покрытие, отсыпали и укрепили обочины, нанесли разметку. Осталось лишь установить знаки и металлическое ограждение, а также заменить лампы в фонарях.
 
Как рассказал первый заместитель руководителя КрУДора Юрий Васильев, ремонт этого участка (почти3 км) завершается с опережением сроков.
Изначально объект планировался как переходящий, с продолжением работы в следующем сезоне. Но основной объём удалось выполнить в этом», — сказал он.
В пресс-службе КрУДора DK.RU пояснили, что на 2023 год должен был перейти небольшой участок в 800 метров. Это связано с особенностями бюджетного процесса. Но подрядчик — КрайДЭО — согласился все закончить в этом году, а оплату получить в следующем. В целом же на ремонт дороги Красноярск — Солонцы было потрачено 48 млн рублей из краевого бюджета.

Для справки:

 
Интенсивность движения транспорта по дороге Красноярск — Солонцы достигает более 69 тысяч автомобилей в сутки.
 

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Автор: Петр Савельев
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