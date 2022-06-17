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На ул. Норильская в Октябрьском районе началось строительство дороги

На ул. Норильская в Октябрьском районе началось строительство дороги
Иллюстрация: admkrsk.ru

Автомобильную дорогу строят в створе от дома № 44 до границы города. Она решит вопросы транспортной и пешеходной доступности нового развивающегося микрорайона.

#НОВОСТИ

Дорога также станет удобным проездом к садику № 16, который был построен в 2020 году.

Как рассказали в администрации Красноярска, новая магистраль будет четырехполосной, ее протяженность составит чуть более 500 метров.

«По обеим сторонам будут расположены тротуары, оборудовано два остановочных павильона и регулируемый пешеходный переход. У границы города, в конце автодороги, будет организовано разворотное кольцо для общественного транспорта», — сообщили в мэрии Красноярска.

Когда строительство завершится, не забудут и про благоустройство: смонтируют освещение, высадят деревья и кустарники, установят урны.

Отметим, новую дорогу планируют ввести в эксплуатацию уже в октябре этого года.

Ранее DK.RU сообщал, что дорогу у Предмостной площади расширят до трех полос — речь идет об участке дороги в 450 метров от комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки. 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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