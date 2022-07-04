Красноярскую «Каменку» закрывают на модернизацию и благоустройство

Пару недель назад власти наконец-то нашли подрядчика для этих работ и в скором времени они стартуют. Открыть обновленный парк планируют в следующем году.

Пространство «Каменка» в Кировском районе Красноярска закроется на обновление. Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Здесь появятся скейтпарк, спортивная зона, площадка с навесом для йоги, карусели и качели, тренажеры для детей с ограниченными возможностями, площадка с канатной дорогой, а также большая песочница и модульные навесы с лавочками, многофункциональные павильоны, пространство для кинотеатра под открытым небом, площадки для активного и пассивного отдыха с лавочками, лежаками и качелями среди деревьев. Центром парка станут сцена и амфитеатр под навесом», — рассказали в агентстве.

Также планируется пополнить количество зеленых насаждений в парке и обновить освещение. Кто разрабатывал проект неизвестно, но в агентстве молодежной политики пообещали рассказать об этом позже.

Обновить «Каменку» задумали давно. Первое объявление о поиске подрядчика появилось на сайте госзакупок в январе 2022 года. Тогда планируемый объем работ оценивался заказчиком (Краевым дворцом молодежи) в 215,9 млн рублей. Но торги не состоялись — претендентов не нашлось . Повторные объявления, размещенные в начале и конце февраля результатов также не дали.

К поиску вернулись в мае этого года. Правда, цена существенно снизилась — до 116,6 млн рублей. Но и тогда подрядчика не нашли. С ним определились лишь в июне — контракт получила компания «Стройбыт».

Проект контракта и техзадание на обновление «Каменки» на сайте госзакупок не опубликованы, потому сроки, в которые работы должны быть завершены, неясны. Однако в агентстве молодежной политики говорят, что все должно завершиться в 2023 году.

Обновлено в 12:25: как рассказали DK.RU в краевом агентстве молождежной политики, сейчас запущен только первый этап обновления «Каменки». Он-то и завершится ориентировочно в мае 2023 года. Подрядчика для второго начнут искать чуть позже. Общая стоимость обоих этапов оценивается в те же 216 млн рублей. Мы не смогли найти одного подрядчика на оба этапа, поэтому и разбила их по лотам», — говорят в агентстве.

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