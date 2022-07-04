Красноярскую «Каменку» закрывают на модернизацию и благоустройство
Пару недель назад власти наконец-то нашли подрядчика для этих работ и в скором времени они стартуют. Открыть обновленный парк планируют в следующем году.
Здесь появятся скейтпарк, спортивная зона, площадка с навесом для йоги, карусели и качели, тренажеры для детей с ограниченными возможностями, площадка с канатной дорогой, а также большая песочница и модульные навесы с лавочками, многофункциональные павильоны, пространство для кинотеатра под открытым небом, площадки для активного и пассивного отдыха с лавочками, лежаками и качелями среди деревьев. Центром парка станут сцена и амфитеатр под навесом», — рассказали в агентстве.
Мы не смогли найти одного подрядчика на оба этапа, поэтому и разбила их по лотам», — говорят в агентстве.
В Красноярске продолжают благоустраивать Ярыгинскую набережную. Это уже второй этап реновации — на этот раз преобразится территория в районе ул. Гладкова, 18 и ул. Судостроительной, 177.
«Главным должен быть человек»: на правом берегу создают единое пешеходное пространство
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