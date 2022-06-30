Парковка вместо старых подвалов: благоустройство Ярыгинской набережной продолжается

В Красноярске продолжают благоустраивать Ярыгинскую набережную. Это уже второй этап реновации — на этот раз преобразится территория в районе ул. Гладкова, 18 и ул. Судостроительной, 177.

Сейчас там находятся заброшенные подвалы — специалисты их уберут, после чего начнут вывозить мусор и выравнивать земельный участок.

После благоустройства здесь обустроят асфальтированную парковку, брусчатые дорожки. Также появится уличное освещение и новый газон.

Как рассказал Сергей Ганжин, директор МАУ «Красгорпарк», Ярыгинская набережная очень популярна среди красноярцев, приезжает погулять и много гостей, поэтому один из главных вопросов - парковка:

«Ключевая проблема заключается в отсутствии парковочных мест, так как большинство красноярцев приезжают сюда на автомобилях. Мы понимаем необходимость парковки в этом месте, для нас это одна из приоритетных задач»

Отметим, первый этап благоустройства Ярыгинской набережной стартовал в 2019 году. На реконструкцию первого участка правобережной набережной были потрачены 138,5 млн рублей.

После обновления территорию озеленили, появились уличная мебель, зоны для спокойного и активного отдыха, детские площадки, спортивные городки, беговые и велосипедные дорожки.

Ранее DK.RU сообщал, что представители бизнеса совместно с агентством по туризму края планируют обустроить новое пространство для отдыха в «Белых Росах» — там появится пирс, удобный спуск с подсветкой, зона комфортного и цивилизованного отдыха, а также остановка для речного трамвайчика.

Однако не все жители микрорайона одобрили такую инициативу.

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