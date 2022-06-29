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«Главным должен быть человек»: на правом берегу создают единое пешеходное пространство

«Главным должен быть человек»: на правом берегу создают единое пешеходное пространство
Иллюстрация: admkrsk.ru

Глава Красноярска Сергей Еремин проверил, как идет второй этап благоустройства променада на правом берегу. Первый был реализован в 2020 году на участке пр. имени газеты «Красноярский рабочий».

#НОВОСТИ

Два года назад благоустраивали территорию от улицы Чайковского до сквера перед ДК им. 1 Мая.        

На текущем этапе работы ведутся на участке от сквера до улицы Малаховской — там появится современное брусчатое покрытие, уличное освещение, озеленение и малые архитектурные формы.

Глава города обсудил с руководителями хозяйственного блока и районной администрации не только ход работ по благоустройству пространств, но и планы по улучшению визуального облика домов вдоль променада и обустройству ещё некоторых пешеходных участков на примыкающих улицах.

Сергей Еремин рассказал, что благоустройство в городе всегда ведется с учетом интересов горожан:

«Главным в нашем городе должен быть человек — эту идею мы не первый год воплощаем через создание новых общественных пространств, мест отдыха, маршрутов для комфортных пеших прогулок. Один из ярких примеров такой работы — исторический кластер Ленинского района, где с 2020 года формируется своё единое пешеходное пространство в виде цепочки благоустроенных территорий».

admkrsk.ru

Отметим, после того, как все работы завершатся, жители города смогут гулять на обновленной территории протяженностью 1,5 км.

В мэрии Красноярска рассказали, что променад является частью единого пешеходного пространства, которое власти создают в Ленинском районе.

Все ключевые благоустроенные территории будут связаны между собой.

«В этом году отремонтируют тротуар на Центральном проезде. Аналогичными работами охватят квартал по улице Юности, от ДК им. 1 Мая до Административного проезда», — заявили в администрации города.

Добавим, что прогулочные пешеходные пространства продолжат развиваться и в других районах.

ранее DK.RU рассказывал, что Сергей Еремин проверил, как идет строительство развязки на Николаевском проспекте. Дорожные строители уже приступили к укладке асфальта. Согласно контракту работы обязаны завершить в октябре 2022 года.

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Автор: Юлия Тарабан
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