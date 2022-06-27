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В Красноярске появятся специальные площадки для выгула собак

В Красноярске появятся специальные площадки для выгула собак
Иллюстрация: admkrsk.ru

В этом году в бюджете города впервые предусмотрены специальные средства для оборудования площадок для выгула собак в размере 7,2 млн рублей.

#НОВОСТИ

Документацию для обустройства территорий уже готовят, а с местами определяются — площадки должны располагаться на расстоянии 150 метров от ближайших жилых домов.

Однако уже точно известно, что в этом сезоне специальные места для выгула собак появятся за парком Гвардейский, в микрорайоне Преображенский и на ул. Норильская. Остальные районы продолжают подыскивать подходящие территории.

Отметим, за последние год площадки для выгула собак уже появились в скверах Серебряный, Фестивальный, Юдина и Паниковка, парках Кировский, «Солнечная поляна» и Татышев-парке, а также на о. Отдыха.

Кроме того, площадки могут быть оборудованы и во дворах жилых домов, если жители согласуют решение вопроса с управляющими организациями.

Так, новые места для домашних питомцев появились в нескольких дворах Советского, Кировского, Ленинского районов.

«Также площадка для выгула собак в этом году появится в сквере на ул. Полтавская, 32. Там за ее обустройство выступили жители и сейчас работы в самом разгаре», — рассказали в мэрии.

Ранее DK.RU сообщал, что специальная инфраструктура для домашних собак появилась во дворах ЖК «Арбан» — в рамках реализации подхода pet-friendly в ЖК «Покровка-Life» открыли площадку для выгула собак, а в микрорайоне Scandis работает две таких площадки и лапомойник с феном.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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