Тендер сорван: желающих благоустроить Каменку подрядчиков за 216 млн рублей не нашлось

В Красноярске отменены торги на благоустройство парка «Каменка» по причине отсутствия интереса от подрядчиков — победителя должны были выбрать 7 февраля.

Начальная цена контракта на портале госзакупок 215,9 млн рублей. Подрядчик должен провести работы: установить качели, новые туалетные кабинки, скамейки, сделать концертную зону со сценами и амфитеатром, построить коворкинг и скейт-парк, а еще озеленить территорию.

Работы начнутся сразу же после заключения договора с подрядчиком.

Первый этап должен завершиться до 30 ноября 2022 года.

Окончательная сдача до 31 мая 2023 года.

За две недели проведения тендера желающих провести работы не нашлось, торги признали несостоявшимися.

В краевом Дворце молодежи, на территории которого находится парк, сообщают, что торги объявят еще раз в ближайшее время.

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