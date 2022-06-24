Озеро-парк «Октябрьский» готовят ко второму этапу благоустройства: объявлены торги
В Красноярске объявлены торги на второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский». Закупку разместило МАУ «Красгорпарк», рассказали в администрации Красноярска.
Перед тем, как начать второй этап благоустройства, власти города провели встречи с жителями — концепцию реновации готовили с учетом пожеланий горожан.
После благоустройства в парке появится пешеходная дорожка, площадка для выгула собак, детская площадка «Рыба и муравей» и «Домик хоббита».
Вдоль всех пешеходных дорожек смонтируют освещение, также предусмотрено видеонаблюдение и система речевого оповещения.
Кроме того, в парке появится бассейн и «Тропа здоровья».
Отметим, первый этап благоустройства парка был завершен еще в прошлом году — в «Октябрьском» появилась уличная мебель, освещение на центральной аллее и детская площадка.
Отметим, лето-2022 оказалось богатым на новые места отдыха.
Так, DK.RU сообщал, что 26 июня на острове Татышев состоится официальное открытие нового пляжно-развлекательного комплекса.
Жители города смогут отдохнуть в бассейнах с подогревом и позагорать на лежаках. Но вход не бесплатный — стоимость будет варьироваться от 400 до 1 500 рублей.
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