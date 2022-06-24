Озеро-парк «Октябрьский» готовят ко второму этапу благоустройства: объявлены торги

В Красноярске объявлены торги на второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский». Закупку разместило МАУ «Красгорпарк», рассказали в администрации Красноярска.

Перед тем, как начать второй этап благоустройства, власти города провели встречи с жителями — концепцию реновации готовили с учетом пожеланий горожан.

После благоустройства в парке появится пешеходная дорожка, площадка для выгула собак, детская площадка «Рыба и муравей» и «Домик хоббита».

Вдоль всех пешеходных дорожек смонтируют освещение, также предусмотрено видеонаблюдение и система речевого оповещения.

Кроме того, в парке появится бассейн и «Тропа здоровья».

Отметим, первый этап благоустройства парка был завершен еще в прошлом году — в «Октябрьском» появилась уличная мебель, освещение на центральной аллее и детская площадка.

Отметим, лето-2022 оказалось богатым на новые места отдыха.

Так, DK.RU сообщал, что 26 июня на острове Татышев состоится официальное открытие нового пляжно-развлекательного комплекса.

Жители города смогут отдохнуть в бассейнах с подогревом и позагорать на лежаках. Но вход не бесплатный — стоимость будет варьироваться от 400 до 1 500 рублей.

Еще один парк для отдыха заработал в Ветлужанке - на деньги города и частных инвесторов на территории обустроили пляж, установили детские и взрослые бассейны, аттракционы, а также оборудовали зону для проведения праздничных мероприятий.

Читайте также: