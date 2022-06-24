Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
53,35
55,98
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Озеро-парк «Октябрьский» готовят ко второму этапу благоустройства: объявлены торги

Озеро-парк «Октябрьский» готовят ко второму этапу благоустройства: объявлены торги
Иллюстрация: pixabay.com Автор: spanphilov0

В Красноярске объявлены торги на второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский». Закупку разместило МАУ «Красгорпарк», рассказали в администрации Красноярска.

#НОВОСТИ

Перед тем, как начать второй этап благоустройства, власти города провели встречи с жителями — концепцию реновации готовили с учетом пожеланий горожан.

После благоустройства в парке появится пешеходная дорожка, площадка для выгула собак, детская площадка «Рыба и муравей» и «Домик хоббита».

Вдоль всех пешеходных дорожек смонтируют освещение, также предусмотрено видеонаблюдение и система речевого оповещения.

Кроме того, в парке появится бассейн и «Тропа здоровья».

Отметим, первый этап благоустройства парка был завершен еще в прошлом году — в «Октябрьском» появилась уличная мебель, освещение на центральной аллее и детская площадка.

Отметим, лето-2022 оказалось богатым на новые места отдыха. 

Так, DK.RU сообщал, что 26 июня на острове Татышев состоится официальное открытие нового пляжно-развлекательного комплекса.

Жители города смогут отдохнуть в бассейнах с подогревом и позагорать на лежаках. Но вход не бесплатный — стоимость будет варьироваться от 400 до 1 500 рублей.

Еще один парк для отдыха заработал в Ветлужанке - на деньги города и частных инвесторов на территории обустроили пляж, установили детские и взрослые бассейны, аттракционы, а также оборудовали зону для проведения праздничных мероприятий.
 

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Принято окончательное решение о строительстве метротрамвая в КрасноярскеПринято окончательное решение о строительстве метротрамвая в Красноярске
  • Олег Митволь согласился добровольно возместить ущербОлег Митволь согласился добровольно возместить ущерб
  • В Красноярске загорелся «Леруа Мерлен» на КалининаВ Красноярске загорелся «Леруа Мерлен» на Калинина
  • «Сибирский Голливуд»: в Красноярске появился кино-индустриальный кластер«Сибирский Голливуд»: в Красноярске появился кино-индустриальный кластер
  • В Красноярске начали достраивать проблемные дома дольщиковВ Красноярске начали достраивать проблемные дома дольщиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.