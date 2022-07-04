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В Красноярске начали благоустраивать сквер на месте бывшего рынка «Казачий»

В Красноярске начали благоустраивать сквер на месте бывшего рынка «Казачий»
Иллюстрация: admkrsk.ru

В сквере уже устанавливают необходимые информационные конструкции, проводят топографические замеры. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

#НОВОСТИ

Затем приступят к планировке территории в соответствии с проектом. Работы выполняет подрядная организация ООО «СК ГРАНТЭК».

Сквер будут благоустраивать в 3 этапа, на этот год запланирован первый этап работ.

В рамках реновации-2022 со стороны ул. 9 мая будут обустроены удобные пешеходные дорожки и тропинки, а также центральная аллея.

Кроме того, в сквере появится новая парковая мебель, уличные батуты и светодинамическая подсветка.

«Центром притяжения должна стать событийная площадка. Там можно будет проводить различные мероприятия», — рассказали в администрации города.

При благоустройстве особое внимание будут уделять зелёным насаждениям. Все здоровые деревья в сквере сохранят — такое поручение дал мэр города Сергей Еремин.

Все тропинки, дорожки и аллею будут располагать так, чтобы сохранить деревья и кустарники на прежнем месте.

Некоторые зеленые насаждения пересадят, кроме того, в рамках работа предусмотрен большой объём нового озеленения.

На следующий год запланированы работы по благоустройству остальной части общественного пространства.

В сквере предлагается обустроить спортивную и детскую площадки, установить тренажёры, а также создать площадку для выгула собак.

Работы по благоустройству нынешнего года подрядчик должен завершить к середине сентября.

Ранее DK.RU сообщал, что частью сквера станет современный спортивный комплекс с бассейном, который будет построен за счет частного инспектора. Проект спорткомплекса находится в стадии разработки, закончить его должны к 1 сентября 2022 года.

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Автор: Юлия Тарабан
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