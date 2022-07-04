В Красноярске начали благоустраивать сквер на месте бывшего рынка «Казачий»
В сквере уже устанавливают необходимые информационные конструкции, проводят топографические замеры. Об этом сообщили в администрации Красноярска.
Затем приступят к планировке территории в соответствии с проектом. Работы выполняет подрядная организация ООО «СК ГРАНТЭК».
Сквер будут благоустраивать в 3 этапа, на этот год запланирован первый этап работ.
В рамках реновации-2022 со стороны ул. 9 мая будут обустроены удобные пешеходные дорожки и тропинки, а также центральная аллея.
Кроме того, в сквере появится новая парковая мебель, уличные батуты и светодинамическая подсветка.
«Центром притяжения должна стать событийная площадка. Там можно будет проводить различные мероприятия», — рассказали в администрации города.
При благоустройстве особое внимание будут уделять зелёным насаждениям. Все здоровые деревья в сквере сохранят — такое поручение дал мэр города Сергей Еремин.
Все тропинки, дорожки и аллею будут располагать так, чтобы сохранить деревья и кустарники на прежнем месте.
Некоторые зеленые насаждения пересадят, кроме того, в рамках работа предусмотрен большой объём нового озеленения.
На следующий год запланированы работы по благоустройству остальной части общественного пространства.
В сквере предлагается обустроить спортивную и детскую площадки, установить тренажёры, а также создать площадку для выгула собак.
Работы по благоустройству нынешнего года подрядчик должен завершить к середине сентября.
Ранее DK.RU сообщал, что частью сквера станет современный спортивный комплекс с бассейном, который будет построен за счет частного инспектора. Проект спорткомплекса находится в стадии разработки, закончить его должны к 1 сентября 2022 года.
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