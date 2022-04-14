На острове Татышев построят мост за 34 млн рублей

Торги по выбору компании-проектировщика уже определены - конструировать мост от проспекта Ульяновский на остров Татышев будет ООО «Горизонт». Стоимость контракта составила почти 34 миллиона.

Деньги выделит мэрия Красноярска.

Сейчас подрядчик должен составить полный проект переправы. Компания должна будет предусмотреть также элементы благоустройства, определить протяженность укрепления береговых склонов в зоне пешеходного перехода и др.

Проект нужно подготовить к 9 декабря 2022 года.

Отметим, пешеходный мост будет алюминиевым, его длина составит чуть более 560 метров.

Пешеходная часть моста должна составлять не менее 6,5 метров в ширину. Там оборудуют велосипедные дорожки, освещение, скамейки и киоски.

По словам мэра Красноярса Сергея Еремина, мост должен стать частью пешеходных дорожек в Роще. Необходимо создать пешеходный маршрут от Николаевского моста до Зеленой Рощи, включая Гвардейский парк.

«Строительство этого грандиозного сооружения над Енисеем — это не локальный проект. Это возможность создать бесшовный линейный парк для прогулок длиной в 15 километров», - отметил градоначальник.

Ранее DK.RU сообщал, что летом 2022 году на острове Татышев откроется пляжно-развлекательный комплекс.

На острове оборудуют три бассейна с подогревом, детскую площадку, раздевалки, а также поставят более 1 тыс. шезлогнов и два фуд-корта.

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Речь об одном из трех озер на западе острова. Здесь планируют обустроить пляж с шезлонгами, а по центру самого водоема соорудить фонтан.