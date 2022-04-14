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На острове Татышев построят мост за 34 млн рублей

На острове Татышев построят мост за 34 млн рублей
Иллюстрация: vk.com/krsk24online

Торги по выбору компании-проектировщика уже определены - конструировать мост от проспекта Ульяновский на остров Татышев будет ООО «Горизонт». Стоимость контракта составила почти 34 миллиона.

#НОВОСТИ

Деньги выделит мэрия Красноярска.

Сейчас подрядчик должен составить полный проект переправы. Компания должна будет предусмотреть также элементы благоустройства, определить протяженность укрепления береговых склонов в зоне пешеходного перехода и др.

Проект нужно подготовить к 9 декабря 2022 года.

Отметим, пешеходный мост будет алюминиевым, его длина составит чуть более 560 метров.

Пешеходная часть моста должна составлять не менее 6,5 метров в ширину. Там оборудуют велосипедные дорожки, освещение, скамейки и киоски.

По словам мэра Красноярса Сергея Еремина, мост должен стать частью пешеходных дорожек в Роще. Необходимо создать пешеходный маршрут от Николаевского моста до Зеленой Рощи, включая Гвардейский парк. 

«Строительство этого грандиозного сооружения над Енисеем — это не локальный проект. Это возможность создать бесшовный линейный парк для прогулок длиной в 15 километров», - отметил градоначальник.

Ранее DK.RU сообщал, что летом 2022 году на острове Татышев откроется пляжно-развлекательный комплекс.

На острове оборудуют три бассейна с подогревом, детскую площадку, раздевалки, а также поставят более 1 тыс. шезлогнов и два фуд-корта.

 

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Речь об одном из трех озер на западе острова. Здесь планируют обустроить пляж с шезлонгами, а по центру самого водоема соорудить фонтан.

 

 

Автор: Юлия Тарабан
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