Aviasales назвал Красноярск столицей сусликов
Красноярский Татышев занял первое место в рейтинге мест, где в России можно посмотреть на сусликов. Подборку составил Aviasales. Остров назвали «царством сусликов».
Там для грызунов сделали не только пешеходный переход, но и настоящие суслик-пабы. И на этом не остановятся: в парке готовят новые арт-объекты и локации.
Так, на острове уже идет благоустройство детской площадки «Маленький Татышев», к июлю там появятся два больших суслика
«Их установят на искусственных холмах, ребятишки смогут лазить сквозь холмы через «норки», — отметила специалист по связям с общественностью МАУ «Татышев-парк» Екатерина Киселева.
При этом в Aviasales отметили, что на острове Татышев на сусликов можно посмотреть бесплатно.
Кроме Красноярска в рейтинг попали Челябинск, Оренбургский заповедник и Калмыкия.
Ранее DK.RU рассказывал, что на Татышеве в Красноярске благоустроят озеро «Любовь».
Там планируется обустроить пляж с шезлонгами, качелями, раздевалками, а также установить скамейки, навесы и беседки.
Кроме того, недавно в Красноярске определились с компанией, которая займется строительством моста от проспекта Ульяновский на о. Татышев.
Новое сооружение позволит создать пешеходный маршрут от Николаевского моста до Зеленой Рощи.
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