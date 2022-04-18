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Aviasales назвал Красноярск столицей сусликов

Aviasales назвал Красноярск столицей сусликов
Иллюстрация: Группа Татышев-парк "Вконтакте"

Красноярский Татышев занял первое место в рейтинге мест, где в России можно посмотреть на сусликов. Подборку составил Aviasales. Остров назвали «царством сусликов».

#НОВОСТИ

Там для грызунов сделали не только пешеходный переход, но и настоящие суслик-пабы. И на этом не остановятся: в парке готовят новые арт-объекты и локации.

Так, на острове уже идет благоустройство детской площадки «Маленький Татышев», к июлю там появятся два больших суслика

«Их установят на искусственных холмах, ребятишки смогут лазить сквозь холмы через «норки», — отметила специалист по связям с общественностью МАУ «Татышев-парк» Екатерина Киселева.

Фото: Диана Иванова

При этом в Aviasales отметили, что на острове Татышев на сусликов можно посмотреть бесплатно.

Кроме Красноярска в рейтинг попали Челябинск, Оренбургский заповедник и Калмыкия.

Ранее DK.RU рассказывал, что на Татышеве в Красноярске благоустроят озеро «Любовь».

Там планируется обустроить пляж с шезлонгами, качелями, раздевалками, а также установить скамейки, навесы и беседки.

Кроме того, недавно в Красноярске определились с компанией, которая займется строительством моста от проспекта Ульяновский на о. Татышев.

Новое сооружение позволит создать пешеходный маршрут от Николаевского моста до Зеленой Рощи.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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