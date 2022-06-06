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Красноярцам предлагают выбрать еще один сквер для благоустройства

Красноярцам предлагают выбрать еще один сквер для благоустройства
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: AKuptsova

Жители Красноярска могут проголосовать за сквер, который будет благоустроен в следующем году. Напомним, ранее жители нашего города уже выбрали 8 скверов, которые ждет реновация в 2023-м.

#НОВОСТИ

Голосование проходит на сайте администрации города. В конкурсе участвуют 5 территорий — это места, которые нуждаются в преображении, но пока не попали ни в один из планов благоустройства.

«Чтобы получить допфинансирование, необходимо представить на конкурс лучшую идею преображения сквера, парка или набережной. Но сначала жители должны выбрать пространство, для которого такой проект будет разработан», — рассказали в мэрии города.

Итак, в голосовании участвуют:

  1. Променад по ул.9 Мая (напротив сквера Казачий);
  2. Сквер Каменный городок (в районе домов по ул. Щорса, 53-57);
  3. Сквер Универсиады (продолжение благоустройства в сторону дорожной развязки);
  4. Сквер Пограничников (между ул. Воронова и пр. Металлургов);
  5. Променад по ул.Караульная 38-42 (пешеходная, прогулочная зона вдоль домов).

Отметим, конкурс на лучшую концепцию благоустройства организовало министерство строительства Красноярского. На реализацию проекта можно получить до 50 миллионов рублей.

Проголосовать можно в режиме онлайн. Голоса будут приниматься с 6 до 13 июня.

Ранее DK.RU сообщал, что масштабная реновация ожидает Предмостную площадь Красноярска.

После обновления там появится Центр креативных индустрий «Поздеев центр», новое здание Красноярского хореографического колледжа с учебным театром, а также современная набережная с амфитеатром.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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