На месте бывшего рынка «Казачий» в Красноярске построят бассейн

Идею сформулировали еще в прошлом году, но к реализации собираются приступить только в этом. Здесь же обещают разбить сквер.

В районе бывшего рынка «Казачий», что в микрорайоне Северный, планируют построить спортивный комплекс с бассейном. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Источник: проектная документация

К какому сроку объект должен появиться на карте города и во сколько обойдется его строительство, пока неизвестно — мэрия сейчас лишь ищет подрядчика для разработки проекта. Вот за это она готова заплатить 18 млн рублей.

Каким конкретно будет этот комплекс, тоже не ясно. Известно лишь, что проектировщик должен будет предусмотреть в нем два бассейна — взрослый и детский. Первый — на восемь дорожек длиной 25 метров. Второй — 10 метров в длину и 6 метров в ширину. Пропускная способность комплекса должна составлять примерно 268 посещений в смену.

Закончить проектирование нужно до 1 сентября 2022 года.

Перед комплексом власти собираются разбить сквер с деревьями, кустарниками, прогулочными дорожками и другими элементами. Благоустраивать территорию обещают начать в этом году. Во сколько эти работы обойдутся бюджету, пока не сообщается.

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