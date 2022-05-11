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На благоустройство Ярыгинской набережной потратят 11,5 млн рублей

На благоустройство Ярыгинской набережной потратят 11,5 млн рублей
Иллюстрация: telegra.ph

На правом берегу Красноярска продолжается благоустройство Ярыгинской набережной, на этот раз приводить в порядок будут территорию возле домов № 14, № 16 и № 18 на ул.Гладкова.

#НОВОСТИ

Тендер размещён на портале госзакупок муниципальным автономным учреждением «Красгорпарк».

В рамках благоустройства подрядчику предстоит вырубить деревья, выкорчевать пни, демонтировать каркасы зданий, кирпичные стены и железобетонные конструкции.

На обновленной территории появятся бортовые камни появятся бортовые камни. Кроме того, организация установит освещение и видеонаблюдение.

Отметим, стартовая цена контракта составляет 11,453 млн рублей.

Заявки принимаются до 20 мая.

Добавим, Красноярск активно готовится к летнему сезону. В городе начали приводить в порядок парки и скверы. 

Кроме того, к июню в Красноярске откроется несколько новых мест отдыха.

Так, на острове Татышев появится зона отдыха с бассейнами, лежаками и фудкортами. 

А в Ветлужанке — большой парк отдыха. Территорию благоустроят на ул. Садовой рядом с парком «Прищепка».

Ранее DK.RU сообщал, что на острове Татышев построят мост за 34 млн рублей. Новый объект возведут от проспекта Ульяновский на о. Татышев будет ООО «Горизонт». 

Еще один мост — через Качу, в районе переулка Речной — должны построить уже этим летом. 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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