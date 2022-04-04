Красноярск занял 10 место среди крупнейших городов России по качеству городской среды
Ежегодно Минстрой РФ составляет такой рейтинг. За год оценки Красноярска пусть немного, но выросли.
Индекс качества городской среды Красноярска в 2021 году составил 190 баллов. Такие данные приведены в рейтинге Минстроя РФ.
Это десятый результат среди крупнейших городов России, расположенных в «условно комфортном климате». Соразмерные соседи по округу, климатической зоне — Новосибирск и Омск — набрали 195 и 127 баллов соответственно, заняв 8 и 15 место в рейтинге.
Качество городской среды в большинстве других городах Красноярского края эксперты оценили чуть ниже. Так, Ачинск набрал 177 баллов, Зеленогорск — 188, Канск — 168, а Минусинск — 166. Исключение составляют Дудинка, Железногорск, Норильск, Сосновоборск и Шарыпово, где индекс качества городской среды оказался выше, чем в краевом центре — 218, 199, 200, 208 и 196 соответственно.
Отметим, что в 2020 году индекс качества городской среды Красноярска оценивался в 181 балл. По данным рейтинга, за год в городе улучшилось состояние общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также всего, что касается общегородских пространств и озеленения. А вот оценки жилья и дорог снизились.
В целом Красноярский край в этом рейтинге набрал 177 баллов — из его 23 городов благоприятная городская среда обеспечена лишь в 35%.
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