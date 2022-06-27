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Здание «Элит Клуба Олег» снова выставили на продажу

Здание «Элит Клуба Олег» снова выставили на продажу
Иллюстрация: Яндекс.Карты

За семь лет попыток его продать, оно подешевело почти в три раза.

#НОВОСТИ
Владелец здания «Элит Клуба Олег» снова пытается его продать. Объявление появилось на площадке AU.RU.
 
Здание было построено в 1992 году. В 2007 году его реконструировали, увеличив общую площадь до 1 973,6 кв. м., а в 2010-м выкупили прилегающий участок земли в 1 369 кв.м., который также продается вместе со зданием.
 
По информации риелторов, собственник здания — Олег Шабан — уехал из России и продает его, чтобы не платить за содержание.
 
Впервые сооружение выставили на продажу в 2015 году. Тогда за него хотели 675 млн рублей. Теперь же купить его можно за 240 млн.
 
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Автор: Петр Савельев
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