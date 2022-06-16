В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства нового сквера в Северном
Власти города приступили к поиску подрядчиков для благоустройства сквера на месте бывшего рынка «Казачий» и бульвара на ул. Краснодарской. Об этом рассказал глава Красноярска Сергей Еремин.
Благоустраивать пустырь на пересечении улиц 9 Мая — Водопьянова будут в три этапа, начнут уже в этом году. На территории собираются разбить сквер с деревьями, кустарниками, прогулочными дорожками, а также оборудовать сцену с подсветкой.
Помощь в преображении этого пространтсва окажет компания РУСАЛ.
Напомним, на месте бывшего рынка «Казачий» кроме сквера должен появиться спортивный комплекс с бассейном. Его будут строить на втором этапе благоустройства. Деньги вложит частный инвестор.
Проект спорткомплекса находится в стадии разработки, закончить его должны к 1 сентября 2022 года.
Кроме того, в этом году полностью завершат реновацию бульвара на Краснодарской от Металлургов до Воронова.
Ранее DK.RU сообщал, что на этой неделе открываются новые бассейны на острове Татышев. Три бассейна с подогревом запустят 18 июня 2022 года. Комплекс строился на деньги инвестора, поэтому его посещение будет платным.
Читайте также:
- Компания, которая планирует построить бани на Белинского, подала документы в мэрию
-
Компания ООО «Мира» обратилась в мэрию за разрешением на строительство банного комплекса у памятника Андрею Дубенскому. Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев.
-
В парке Гагарина появится футуристичный термальный комплекс
Парк будущего планируют построить к 2024 году. Дизайн комплекса разрабатывало архитектурно-дизайнерское бюро «Volosataya Stena». Парк будет напомнить космический корабль.
-
Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу
В центре Красноярска продается особняк, который знают многие красноярцы: на первом этаже расположена популярная кофейня LUNGA (ранее Traveler's Coffee).
-
В Красноярске строится термальный бассейн под открытым небом
Дефицит естественных водоемов и короткое лето в Красноярске обусловили повышенный интерес и потребительский спрос на проекты, связанные с водным оздоровлением и отдыхом.
-
Парковку у гостиницы «Колос» в центре Красноярска собираются застроить
Что именно здесь планируется возвести, пока неизвестно — муниципалитет только объявил аукцион на право аренды этого земельного участка сроком на семь лет.