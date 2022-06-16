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В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства нового сквера в Северном

В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства нового сквера в Северном
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: spanphilov0

Власти города приступили к поиску подрядчиков для благоустройства сквера на месте бывшего рынка «Казачий» и бульвара на ул. Краснодарской. Об этом рассказал глава Красноярска Сергей Еремин.

#НОВОСТИ

Благоустраивать пустырь на пересечении улиц 9 Мая — Водопьянова будут в три этапа, начнут уже в этом году. На территории собираются разбить сквер с деревьями, кустарниками, прогулочными дорожками, а также оборудовать сцену с подсветкой.

Помощь в преображении этого пространтсва окажет компания РУСАЛ.

Напомним, на месте бывшего рынка «Казачий» кроме сквера должен появиться спортивный комплекс с бассейном. Его будут строить на втором этапе благоустройства. Деньги вложит частный инвестор.

Проект спорткомплекса находится в стадии разработки, закончить его должны к 1 сентября 2022 года.

Кроме того, в этом году полностью завершат реновацию бульвара на Краснодарской от Металлургов до Воронова.

Ранее DK.RU сообщал, что на этой неделе открываются новые бассейны на острове Татышев. Три бассейна с подогревом запустят 18 июня 2022 года. Комплекс строился на деньги инвестора, поэтому его посещение будет платным.

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Автор: Юлия Тарабан
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