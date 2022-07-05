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В Красноярске закрывают мост у БКЗ. Это планово

В Красноярске закрывают мост у БКЗ. Это планово
Иллюстрация: dela.ru

Мост «Арфа» закрывают на проведение плановых регламентных работ с 11 по 15 июля. Специалисты проверят надежность вант, подрядная организация обновит лакокрасочное покрытие, уложит тактильную плитку.

#НОВОСТИ

В администрации Красноярска рассказали, что мост закрывают именно в те даты, когда в здании Красноярской краевой филармонии и на площади Мира не запланировано проведение крупных культурных мероприятий.

Движение откроют к выходным, когда красноярцы и гости города массово гуляют в центре.

Напомним, пешеходный мост через ул. Карла Маркса сдали в эксплуатацию под самый Новый год, 27 декабря 2021 года. Он состоит из более чем 4 тысяч деталей.

Через год на мосту заработала подсветка — DK.RU сообщал, что именно она стала завершающим элементом светового ансамбля на Стрелке.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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