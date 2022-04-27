«Завораживающие звуки»: пешеходный мост «Арфа» у БКЗ стал музыкальным

Новый пешеходный мост, которой соединил Площадь Мира и площадь перед зданием краевой филармонии, стал музыкальным. Теперь горожане могут послушать звуки арфы.

Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс.

«У БКЗ можно не только увидеть красивую подсветку моста, но и услышать завораживающие звуки классического инструмента. Отвлекитесь от дел, прогуляйтесь по набережной, ощутите новые оттенки атмосферы Красноярска. От души рекомендую!» — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Отметим, мост около краевой филармонии открыли 27 декабря прошлого года. Он состоит из более чем 4 тысяч деталей.

Длина дорожного сооружения, включая эстакаду и лестничный сход, — 71,8 м, ширина — 6 м.

Напомним, в январе на мосту заработала подсветка. На освещение «Арфы» использовано 360 м. светильников и 1500 светодиодных пикселей. DK.RU рассказывал, что подсветка нового моста стала завершающим элементом светового ансамбля на Стрелке.

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