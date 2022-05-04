«Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами

Большой парк отдыха в Ветлужанке откроется в июне. Территорию благоустроят на ул. Садовой рядом с парком «Прищепка». Деньги выделит город и частные инвесторы.

На территории парка обустроят пляж, установят детские и взрослые бассейны, аттракционы, а также оборудуют зону для проведения праздничных мероприятий.

Территорию озеленят с учетом современных тенденций ландшафтного дизайна.

Благоустройство будет проходить в 2 этапа. Около 50 млн рублей выделит город.

Первый тендер на 25 млн рублей был разыгран заранее, поэтому работы по нему уже почти завершены. Еще одну закупку на такую же сумму объявили недавно.

Кроме того, вложиться в развитие территории готовы и частные инвесторы.

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, что работа по обустройства парка очень кропотливая:

«Тут мы занимались собирательством земель. Там кусочек земли взяли, тут, здесь. Еще три года назад я посмотрел на этот участок, это было разорванное в лохмотья одеяло. Мы максимально консолидируем все участки. Сейчас это почти 25 га. В перспективе смотрим, чтобы присоединить и другие территории. Я хочу, чтобы здесь появился новый семейный парк».

По словам директора парка флоры и фауны Андрея Горбаня, новое место отдыха планируют открыть к 1 июня, однако сроки зависят от погоды.

«Если пойдут дожди, то технике будет работать тяжелее. Но в любом случае числу к 10 июня закончим точно. Два бассейна уже готовы, также нужно выложить дорожки и сделать газоны», — отметил он.

Вход в парк будет платным. С ценой пока не определились, но, как заверил Андрей Горбань, цены будут гибкие, а для некоторых посетителей предусмотрят скидки.

Отметим, это не единственный парк, который откроют в Красноярске в июне. Так, ранее DK.RU сообщал, что на острове Татышев в конце мая появится новая зона отдыха с бассейнами, лежаками и фудкортами. Вход на территорию также будет платным.

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