Пешеходный мост на ул. Семафорная построят за 200 млн рублей
Подрядчик уже определен — торги выиграла фирма АО «Гипростроймост» — с компанией уже заключается муниципальный контракт. Его стоимость составляет 229,9 млн рублей.
Пешеходный переход высотой 8,5 метров возведут через ул. Семафорная в районе дома № 327. Мостовое сооружение будет сделано из алюминия, его длина составит 151 метр, ширина — 3 метра.
На объекте будут обустроены лестничные сходы и установлены лифты для маломобильных групп населения.
Отметим, будущий мост восстановит утерянную в 2014 году пешеходную связь между важными улицами правобережья, а также позволит соединить общественные пространства Вавиловского паркового кольца и Павловский бульвар.
Деньги на строительство сооружения будут выделены из средств вышестоящих бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Сдать мост в эксплуатацию подрядчик должен в июне 2023 года.
Ранее DK.RU сообщал, что на острове Татышев возведут мост за 34 млн рублей. Он будет алюминиевым, длина сооружения составит 560 м.
Еще один мост возведут через Качу, стоимость работ составит 45 млн рублей. Сооружение будет пешеходным и расположится в районе переулка Речной.
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