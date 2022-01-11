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Озеро у Виноградовского моста в Красноярске планируют благоустроить

Озеро у Виноградовского моста в Красноярске планируют благоустроить
Иллюстрация: dela.ru

Пока муниципалы ищут тех, кто разработает проект. Само благоустройство должно завершиться максимум до конца следующего года.

#НОВОСТИ
В Красноярске планируют обустроить пляж на озере у Виноградовского моста. Об этом рассказали в мэрии.
 
Ожидается, что здесь появится пляжно-развлекательный комплекс с тремя бассейнами, оборудованными душевыми, раздевалками и камерами хранения, а также зона отдыха с шезлонгами, сцена, танцевальные площадки, детская площадка, бар-кухня и веранда для приема пищи.
 
Во сколько обойдется это благоустройство, сейчас неизвестно — пока только объявлены торги на право разработать проектную документацию. За это заказчик — муниципальная компания «Татышев-парк» — готова заплатить 3,1 млн рублей.
 
Подать заявку можно до 14 января 2022 года. Проект же должен быть разработан до конца мая этого года. Само же благоустройство озера включено в программу развития Татышев-парка на 2021-2023 года.
 
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Автор: Петр Савельев
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