Озеро у Виноградовского моста в Красноярске планируют благоустроить

Пока муниципалы ищут тех, кто разработает проект. Само благоустройство должно завершиться максимум до конца следующего года.

В Красноярске планируют обустроить пляж на озере у Виноградовского моста. Об этом рассказали в мэрии.

Ожидается, что здесь появится пляжно-развлекательный комплекс с тремя бассейнами, оборудованными душевыми, раздевалками и камерами хранения, а также зона отдыха с шезлонгами, сцена, танцевальные площадки, детская площадка, бар-кухня и веранда для приема пищи.

Во сколько обойдется это благоустройство, сейчас неизвестно — пока только объявлены торги на право разработать проектную документацию. За это заказчик — муниципальная компания «Татышев-парк» — готова заплатить 3,1 млн рублей.

Подать заявку можно до 14 января 2022 года. Проект же должен быть разработан до конца мая этого года. Само же благоустройство озера включено в программу развития Татышев-парка на 2021-2023 года.

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