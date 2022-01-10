Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.01
75,13
85,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новому мосту около филармонии делают подсветку

Новому мосту около филармонии делают подсветку
Иллюстрация: Яндекс

Подсветку на новом мосту «Арфа» около филармонии настраивает подрядная организация, которая занималась строительством моста. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

#НОВОСТИ
Подсветка станет дополнением к уже существующему световому ансамблю в центре. 
 
Отметим, новый пешеходный мост открыли в конце декабря прошлого года. Строить его начали еще весной 2021 года.
 
Мост состоит из более чем 4 тысяч деталей. Его длина составляет более 70 метров. 
 
Прежний мост, который стоял на этом месте, пришлось демонтировать еще в 2015 году из-за его аварийного состояния.
 
Ранее губернатор Александр Усс поблагодарил строителей моста, которые «не подвели, как обещали, возвели объект в срок».
 
Читайте также:
 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Мэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепианоМэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепиано
  • Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торгиКрыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
  • Умер бывший глава Кировского района Виктор ЛабунецУмер бывший глава Кировского района Виктор Лабунец
  • «Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»
  • Где смыть грехи на Крещение в КрасноярскеГде смыть грехи на Крещение в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.