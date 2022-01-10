Новому мосту около филармонии делают подсветку

Подсветку на новом мосту «Арфа» около филармонии настраивает подрядная организация, которая занималась строительством моста. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Подсветка станет дополнением к уже существующему световому ансамблю в центре.

Отметим, новый пешеходный мост открыли в конце декабря прошлого года. Строить его начали еще весной 2021 года.

Мост состоит из более чем 4 тысяч деталей. Его длина составляет более 70 метров.

Прежний мост, который стоял на этом месте, пришлось демонтировать еще в 2015 году из-за его аварийного состояния.

Ранее губернатор Александр Усс поблагодарил строителей моста, которые «не подвели, как обещали, возвели объект в срок».

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