Мэрия Красноярска объявила тендер на проектирование пешеходного моста на о. Татышев

Победителю тендера предстоит спроектировать алюминиевый вантовый пешеходный мост длиной 550 м с велодорожками и освещением.

Строительство этого грандиозного сооружения над Енисеем — это не локальный проект. Это возможность создать бесшовный линейный парк для прогулок длиной в 15 км! Пешеходная цепочка от Зеленой Рощи до Николаевского моста позволит с комфортом совершать длительные прогулки, ни разу не пересекая автомобильный поток. Концепцию создания такого уникального для России пешеходного маршрута поддержал губернатор края Александр Усс», — написал г-н Еремин.

Новый мост расположится восточнее недостроя.

Старый мост после обследования решено не восстанавливать.

Как известно, реконструкция обходится дороже нового строительства.

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