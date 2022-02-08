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Мэрия Красноярска объявила тендер на проектирование пешеходного моста на о. Татышев

Мэрия Красноярска объявила тендер на проектирование пешеходного моста на о. Татышев
Иллюстрация: yandex

Сергей Еремин, глава краевого центра, сообщает в инстаграме об объявленном тендере на проектирование пешеходного моста на о. Татышев.

#НОВОСТИ

Победителю тендера предстоит спроектировать алюминиевый вантовый пешеходный мост длиной 550 м с велодорожками и освещением.

Строительство этого грандиозного сооружения над Енисеем — это не локальный проект. Это возможность создать бесшовный линейный парк для прогулок длиной в 15 км! Пешеходная цепочка от Зеленой Рощи до Николаевского моста позволит с комфортом совершать длительные прогулки, ни разу не пересекая автомобильный поток. Концепцию создания такого уникального для России пешеходного маршрута поддержал губернатор края Александр Усс», — написал г-н Еремин.

Мэрия Красноярска объявила тендер на проектирование пешеходного моста на о. Татышев 1

Новый мост расположится восточнее недостроя.

Мэрия Красноярска объявила тендер на проектирование пешеходного моста на о. Татышев 2

Старый мост после обследования решено не восстанавливать. 

Мэрия Красноярска объявила тендер на проектирование пешеходного моста на о. Татышев 3

Как известно, реконструкция обходится дороже нового строительства. 

 

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Автор: Петр Савельев
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