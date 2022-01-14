На пешеходном мосту у БКЗ Красноярска заработала подсветка

Подсветка в городе — это как декор в доме. Вроде можно и без него обойтись, но когда есть, то точно вызывает эмоции, поднимает настроение. Световое оформление города — это для меня тот элемент городской душевности, который «растепляет» нашу атмосферу. Особенно зимними вечерами. Согласитесь, куда приятнее прогуляться по городу, где есть световые акценты. Да и сам город в этом случае больше претендует на мегаполис, у которого есть своя индивидуальность», — запостил в инсте Еремин.