Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.01
75,76
86,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На пешеходном мосту у БКЗ Красноярска заработала подсветка

На пешеходном мосту у БКЗ Красноярска заработала подсветка
Иллюстрация: instagram.com/eremin__krsk

Сергей Еремин, мэр Красноярска, поделился в соцсетях фото подсветки пешеходного моста «Арфа», открытого перед Новым годом.

#НОВОСТИ

Подсветка в городе — это как декор в доме. Вроде можно и без него обойтись, но когда есть, то точно вызывает эмоции, поднимает настроение. Световое оформление города — это для меня тот элемент городской душевности, который «растепляет» нашу атмосферу. Особенно зимними вечерами. Согласитесь, куда приятнее прогуляться по городу, где есть световые акценты. Да и сам город в этом случае больше претендует на мегаполис, у которого есть своя индивидуальность», — запостил в инсте Еремин.

На освещение «Арфы» использовано 360 м светильников и 1500 светодиодных пикселей.

Подсветка нового моста стала завершающим элементом светового ансамбля на Стрелке, в который входят Виноградовский мост, здание краевой филармонии и музейный центр «Площадь Мира».

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Скончалась основатель первого независимого телеканала КрасноярскаСкончалась основатель первого независимого телеканала Красноярска
  • Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцевГубернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев
  • Красноярские либерал-демократы собирают подписи в поддержку арестованного Сергея НатароваКрасноярские либерал-демократы собирают подписи в поддержку арестованного Сергея Натарова
  • Красноярску обновили список субсидируемых авиарейсовКрасноярску обновили список субсидируемых авиарейсов
  • Юлия Верхушина перешла на работу в администрацию губернатора Красноярского краяЮлия Верхушина перешла на работу в администрацию губернатора Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.