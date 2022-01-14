На пешеходном мосту у БКЗ Красноярска заработала подсветка
Сергей Еремин, мэр Красноярска, поделился в соцсетях фото подсветки пешеходного моста «Арфа», открытого перед Новым годом.
Подсветка в городе — это как декор в доме. Вроде можно и без него обойтись, но когда есть, то точно вызывает эмоции, поднимает настроение. Световое оформление города — это для меня тот элемент городской душевности, который «растепляет» нашу атмосферу. Особенно зимними вечерами. Согласитесь, куда приятнее прогуляться по городу, где есть световые акценты. Да и сам город в этом случае больше претендует на мегаполис, у которого есть своя индивидуальность», — запостил в инсте Еремин.
На освещение «Арфы» использовано 360 м светильников и 1500 светодиодных пикселей.
Подсветка нового моста стала завершающим элементом светового ансамбля на Стрелке, в который входят Виноградовский мост, здание краевой филармонии и музейный центр «Площадь Мира».
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