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«Городская идентификация»: в Красноярске обсудят перспективы строительства в городе

«Городская идентификация»: в Красноярске обсудят перспективы строительства в городе
Автор фото: AlLes. Иллюстрация: pixabay.com

Журнал «Деловой квартал» собирает круглый стол, участники которого обсудят куда движется строительный рынок в Красноярске и каким он должен быть.

#НОВОСТИ
Каким должен быть Красноярск, какие люди будут в нем жить, на решение каких задач должен ориентироваться город, чтобы быть привлекательным для горожан — эти и другие вопрос обсудят участники круглого стола, который собирает красноярская редакция журнала «Деловой квартал».
Вопрос идеологии в градостроительной политике на сегодня стоит очень остро, потому что именно он определяет что именно, какого качества и в каком количестве будет строиться в городе. По сути, это вопрос заказа, ориентируясь на который строители и будут реализовывать свои проекты. Вот мы и решили собрать все стороны этого процесса для конкретного и предметного разговора», — говорит главный редактор «Делового квартала» в Красноярске Юлия Чанчикова.
В качестве участников на круглый стол приглашены руководители крупнейших строительных компаний Красноярска, архитекторы и урбанисты, представители компаний, развивающих городские пространства, а также чиновники краевого правительства и муниципалитета.
В ходе дискуссии ее участники обсудят стратегические вопросы градостроительной политики Красноярска, вызовы, которые новая реальность поставила перед строителями и профильными ведомствами, а также возможные перспективы развития города как единого пространства», — говорит Чанчикова.
Круглый стол «Красноярск: идентификация города как основа градостроительной политики» состоится 14 июля в конференц-зале отеля Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
 
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Автор: Петр Савельев
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