«Городская идентификация»: в Красноярске обсудят перспективы строительства в городе
Журнал «Деловой квартал» собирает круглый стол, участники которого обсудят куда движется строительный рынок в Красноярске и каким он должен быть.
Вопрос идеологии в градостроительной политике на сегодня стоит очень остро, потому что именно он определяет что именно, какого качества и в каком количестве будет строиться в городе. По сути, это вопрос заказа, ориентируясь на который строители и будут реализовывать свои проекты. Вот мы и решили собрать все стороны этого процесса для конкретного и предметного разговора», — говорит главный редактор «Делового квартала» в Красноярске Юлия Чанчикова.
В ходе дискуссии ее участники обсудят стратегические вопросы градостроительной политики Красноярска, вызовы, которые новая реальность поставила перед строителями и профильными ведомствами, а также возможные перспективы развития города как единого пространства», — говорит Чанчикова.
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