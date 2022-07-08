«Городская идентификация»: в Красноярске обсудят перспективы строительства в городе

Журнал «Деловой квартал» собирает круглый стол, участники которого обсудят куда движется строительный рынок в Красноярске и каким он должен быть.

Каким должен быть Красноярск, какие люди будут в нем жить, на решение каких задач должен ориентироваться город, чтобы быть привлекательным для горожан — эти и другие вопрос обсудят участники круглого стола, который собирает красноярская редакция журнала «Деловой квартал».

Вопрос идеологии в градостроительной политике на сегодня стоит очень остро, потому что именно он определяет что именно, какого качества и в каком количестве будет строиться в городе. По сути, это вопрос заказа, ориентируясь на который строители и будут реализовывать свои проекты. Вот мы и решили собрать все стороны этого процесса для конкретного и предметного разговора», — говорит главный редактор «Делового квартала» в Красноярске Юлия Чанчикова.

В качестве участников на круглый стол приглашены руководители крупнейших строительных компаний Красноярска, архитекторы и урбанисты, представители компаний, развивающих городские пространства, а также чиновники краевого правительства и муниципалитета.

В ходе дискуссии ее участники обсудят стратегические вопросы градостроительной политики Красноярска, вызовы, которые новая реальность поставила перед строителями и профильными ведомствами, а также возможные перспективы развития города как единого пространства», — говорит Чанчикова.

Круглый стол «Красноярск: идентификация города как основа градостроительной политики» состоится 14 июля в конференц-зале отеля Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

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