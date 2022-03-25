«Панических настроений нет»: эксперты обсудили ситуацию в строительной отрасли
В Красноярске прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики под председательством заместителя Правительства края Сергея Верещагина.
Представители краевых и федеральных органов власти, деловых общественных объединений, руководители компаний-застройщиков обсудили текущее состояние строительной отрасли края и её возможные меры поддержки.
В правительстве региона рассказали, что степень готовности жилищного строительства в крае высокая. Благодаря такому инструменту как «эскроу-счета» застройщики заинтересованы в быстрой сдаче домов в эксплуатацию.
«Ситуация стабильная и панических настроений нет. Действующие федеральные программы для различных категорий населения по льготному кредитованию нивелируют эффект от увеличения ключевой процентной ставки ЦБ РФ», — рассказала заместитель министра строительства Красноярского края Елена Звонарёва.
Однако есть сложности с поставками импортных материалов. Как следствие — стоит ожидать удорожания работ по госконтрактам на строительство социальных и культурных объектов.
Но, по словам Сергея Верещагина, в указе губернатора региона по мерам поддержки эти риски отражены.
«Кроме того, правительство края не то что не намерено сокращать объём госзаказов в отрасли, а наоборот — значительно его увеличивает», — отметил Сергей Верещагин.
Участники заседания высказали свои инициативы по мерам поддержки строительной отрасли.
Теперь в правительства региона ждут от участников встречи расчеты с обоснованиями, которые затем направят в профильные ведомства.
Ранее DK.RU сообщал, что правительством Красноярского края будут реализованы организационные, административные, финансовые, налоговые и социальные мероприятия для сохранения экономики региона.
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