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«Панических настроений нет»: эксперты обсудили ситуацию в строительной отрасли

«Панических настроений нет»: эксперты обсудили ситуацию в строительной отрасли
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярске прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики под председательством заместителя Правительства края Сергея Верещагина.

#НОВОСТИ

Представители краевых и федеральных органов власти, деловых общественных объединений, руководители компаний-застройщиков обсудили текущее состояние строительной отрасли края и её возможные меры поддержки.

В правительстве региона рассказали, что степень готовности жилищного строительства в крае высокая. Благодаря такому инструменту как «эскроу-счета» застройщики заинтересованы в быстрой сдаче домов в эксплуатацию.

«Ситуация стабильная и панических настроений нет. Действующие федеральные программы для различных категорий населения по льготному кредитованию нивелируют эффект от увеличения ключевой процентной ставки ЦБ РФ», — рассказала заместитель министра строительства Красноярского края Елена Звонарёва.

Однако есть сложности с поставками импортных материалов. Как следствие — стоит ожидать удорожания работ по госконтрактам на строительство социальных и культурных объектов.

Но, по словам Сергея Верещагина, в указе губернатора региона по мерам поддержки эти риски отражены.

«Кроме того, правительство края не то что не намерено сокращать объём госзаказов в отрасли, а наоборот — значительно его увеличивает», — отметил Сергей Верещагин.

Участники заседания высказали свои инициативы по мерам поддержки строительной отрасли.

Теперь в правительства региона ждут от участников встречи расчеты с обоснованиями, которые затем направят в профильные ведомства.

Ранее DK.RU сообщал, что правительством Красноярского края будут реализованы организационные, административные, финансовые, налоговые и социальные мероприятия для сохранения экономики региона.

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Автор: Юлия Тарабан
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