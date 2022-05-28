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Рынок недвижимости Сибири просел, но Красноярск держится

Рынок недвижимости Сибири просел, но Красноярск держится
Иллюстрация: ЦИАН

Росреестр опубликовал данные о сделках купли-продажи в апреле. Кривая пошла вниз. Смотрим расклад по регионам.

#НОВОСТИ

В целом рынок недвижимости Сибири просел почти на 50%. На первичном рынке падение от 5% до 59%. На вторичном — от 23 до 36%. Менее всего ситуация изменилась в Бурятии, там количество сделок по «вторичке» даже выросло в апреле. Самое существенное сокращение в Алтайском крае — до 59% на первичном рынке. Затем идет Кемеровская область —  минус 43%. На третьем томичи (-42%).

На этом фоне Красноярский край выглядит достаточно благополучно. Если в марте на первичном рынке было зафиксировано 7973 договора долевого участия, то в апреле 7569.  Количество зарегистрированных сделок (март-апрель 2022)

Впрочем, во-многом эта ситуация сложилась из-за того, что сделки ажиотажного марта, когда красноярцы в срочном порядке вкладывали средства в недвижимость, были зарегистрированы только в апреле. Скорее всего итоги мая будут менее радужными. Но уже в июне прогнозируется оживление на рынке недвижимости, так как 26 мая ключевая ставка снизилась до 11%, что ожидаемо скажется и на ипотечных ставках.

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Автор: Петр Савельев
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