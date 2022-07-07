«Исторический квартал» Красноярска пополнится еще несколькими зданиями
Сессия Заксобрания поддержала соответствующие поправки в прогнозный план приватизации краевого имущества на 2022 год.
Это решение позволит обеспечить проведение работ по сохранению объектов, а также снизить расходы краевого бюджета на содержание и реставрацию объектов культурного наследия», — пояснили в ЗС.
Глава Красноярска Сергей Еремин проверил, как идет второй этап благоустройства променада на правом берегу. Первый был реализован в 2020 году на участке пр. имени газеты «Красноярский рабочий».
В Красноярске закрывают мост у БКЗ. Это планово
Мост «Арфа» закрывают на проведение плановых регламентных работ с 11 по 15 июля. Специалисты проверят надежность вант, подрядная организация обновит лакокрасочное покрытие, уложит тактильную плитку.
Красноярскую «Каменку» закрывают на модернизацию и благоустройство
Пару недель назад власти наконец-то нашли подрядчика для этих работ и в скором времени они стартуют. Открыть обновленный парк планируют в следующем году.