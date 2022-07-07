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«Исторический квартал» Красноярска пополнится еще несколькими зданиями

Один из домов, которые передадут "Историческому кварталу"
Один из домов, которые передадут "Историческому кварталу". Автор фото: Анна Русских. Иллюстрация: 2gis.ru

Сессия Заксобрания поддержала соответствующие поправки в прогнозный план приватизации краевого имущества на 2022 год.

#НОВОСТИ
Ряд зданий в центре Красноярска передадут «Историческому кварталу», такое решение принято на сессии Законодательного Собрания Красноярского края сегодня.
 
В частности, речь идет о нежилых зданиях в границах объектов культурного наследия «Дом с каменным флигелем Г.В. Юдина», кон. XIX в. (ул. Урицкого, 123) и «Дом Полуянова» (проспект Мира, 54а). Помимо этого в состав квартала войдеи памятник деревянного зодчества по адресу ул. Ленина, 154, а также часть объекта культурного наследия на Карла Маркса, 40.
Это решение позволит обеспечить проведение работ по сохранению объектов, а также снизить расходы краевого бюджета на содержание и реставрацию объектов культурного наследия», — пояснили в ЗС.
В «Историческом квартале» DK.RU рассказали, что процесс передачи объектов занимает порядка полугода (а иногда и больше). Только после этого компания начинает искать подрядчика для проведения реставрационных работ. Так что пока рано говорить о том, во сколько они обойдутся.
 
Добавим, что «Исторический квартал» полностью принадлежит правительству Красноярского края. Сейчас компания отвечает за 10 домов в центре Красноярска: шесть на ул. Горького, два на ул. Карда Маркса и по одному на ул. Ленина и Бограда.
 
По данным сервиса «Зачестныйбизнес», уставный капитал «Исторического квартала» составляет 133 млн рублей. За 2021 года компания заработала 29,7 млн рублей прибыли при выручке 90,2 млн.
 
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Автор: Петр Савельев
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