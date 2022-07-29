Руководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой пост

Информацию DK.RU подтвердила сама Ирина Самсонова. По ее словам, решение уйти с поста она приняла по собственному желанию.

«Распоряжение пока не подписано. Пока я работаю. Но с 3 августа буду освобождена от должности», — рассказала она DK.RU.

С дальнейшим местом работы руководитель департамента информполитики города пока не определилась.

Напомним, Ирина Самсонова работает руководителем департамента информационной политики Красноярска с 2019 года.

Окончила Красноярский государственный университет по специальности «Связи с общественностью» в 2004 году.

Ранее DK.RU сообщал, что мэр Красноярска Сергей Еремин уходит в отставку — теперь он будет работать на новой должности в правительстве Красноярского края.

Нового главу города будут выбирать 8 сентября 2022 года.

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