Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.07
60,20
61,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Руководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой пост

Руководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой пост
Иллюстрация: admkrsk.ru

Информацию DK.RU подтвердила сама Ирина Самсонова. По ее словам, решение уйти с поста она приняла по собственному желанию.

#НОВОСТИ

«Распоряжение пока не подписано. Пока я работаю. Но с 3 августа буду освобождена от должности», — рассказала она DK.RU.

С дальнейшим местом работы руководитель департамента информполитики города пока не определилась.

Напомним, Ирина Самсонова работает руководителем департамента информационной политики Красноярска с 2019 года.

Окончила Красноярский государственный университет по специальности «Связи с общественностью» в 2004 году.

Ранее DK.RU сообщал, что мэр Красноярска Сергей Еремин уходит в отставку — теперь он будет работать на новой должности в правительстве Красноярского края.

Нового главу города будут выбирать 8 сентября 2022 года. 

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Усс попал под санкции ВеликобританииАлександр Усс попал под санкции Великобритании
  • МТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для КрасноярскаМТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для Красноярска
  • Среднего класса в Красноярском крае не набралось и 20%Среднего класса в Красноярском крае не набралось и 20%
  • Учили материться: частный детский сад «Город детства» остановил работуУчили материться: частный детский сад «Город детства» остановил работу
  • Красноярский край готовится к новой вспышке коронавирусаКрасноярский край готовится к новой вспышке коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.