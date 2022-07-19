Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.07
56,56
57,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Назначен новый начальник полиции ЗАТО Железногорск

Назначен новый начальник полиции ЗАТО Железногорск
Иллюстрация: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Александр Речицкий, начальник ГУ МВД края, представил коллективу нового руководителя.

#НОВОСТИ

На пост начальника полиции Железногорска назначен Максим Ковалев. Приказ подписан Александром Речицким.

На этом посту г-н Ковалев сменит Михаила Кеуша, который ушел в отставку, после 30 лет службы.

Справка

 
Ковалев Максим Сергеевич служит в органах внутренних дел 18 лет, последние восемь — на руководящих должностях. С 2017 являлся руководителем отдела МВД России по ЗАТО Зеленогорск.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Промпредприятие требует остановить стройку ЖК Хауспарк через судПромпредприятие требует остановить стройку ЖК Хауспарк через суд
  • Красноярцы сообщают о запахе фекалий в городеКрасноярцы сообщают о запахе фекалий в городе
  • Низкий уровень в Енисее может продлиться до лета 2023Низкий уровень в Енисее может продлиться до лета 2023
  • «Сибиряк» и «РусГидро» закрыли сделку по продаже гостиницы на Театральной площади«Сибиряк» и «РусГидро» закрыли сделку по продаже гостиницы на Театральной площади
  • В Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны АндреевойВ Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны Андреевой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.