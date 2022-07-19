Назначен новый начальник полиции ЗАТО Железногорск
Александр Речицкий, начальник ГУ МВД края, представил коллективу нового руководителя.
На пост начальника полиции Железногорска назначен Максим Ковалев. Приказ подписан Александром Речицким.
На этом посту г-н Ковалев сменит Михаила Кеуша, который ушел в отставку, после 30 лет службы.
Справка
Ковалев Максим Сергеевич служит в органах внутренних дел 18 лет, последние восемь — на руководящих должностях. С 2017 являлся руководителем отдела МВД России по ЗАТО Зеленогорск.