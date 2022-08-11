Горсовет Красноярска определился со своей частью комиссии по отбору кандидатов в мэры

Комиссия по городскому самоуправлению Горсовета Красноярска утвердила список депутатов, которые войдут в комиссию по отбору кандидатов на пост главы города, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Ими стали:

По списку (слева направо, сверху вниз). Источник: vk.com/gorsovetkrasnoyarsk

Теперь этот список должна утвердить сессия Горсовета, которая назначена на 16 августа 2022 года.

Со слов председателя красноярского Горсовета Наталии Фирюлиной, имена еще пятерых членов комиссии, которых должен заявить губернатор края, станут известны в ближайшее время.

Прием заявлений от кандидатов стартовал 4 августа и продлится до 2 сентября. Пока заявлений, предусмотренных порядком о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, в Горсовет не поступало», — рассказала Фирюлина.

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