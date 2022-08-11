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Горсовет Красноярска определился со своей частью комиссии по отбору кандидатов в мэры

Горсовет Красноярска определился со своей частью комиссии по отбору кандидатов в мэры
Иллюстрация: t.me/GorsovetKrasnoyarsk

Городской парламент выбрал пятерых представителей. Еще пять должен заявить губернатор Красноярского края.

#НОВОСТИ
Комиссия по городскому самоуправлению Горсовета Красноярска утвердила список депутатов, которые войдут в комиссию по отбору кандидатов на пост главы города, сообщили в пресс-службе Горсовета.
 
Ими стали:
  • Иван Азаренко;
  • Андрей Козиков;
  • Марина Малышева;
  • Самед Юсубов;
  • Семен Сендерский.
Горсовет Красноярска определился со своей частью комиссии по отбору кандидатов в мэры 1
По списку (слева направо, сверху вниз). Источник: vk.com/gorsovetkrasnoyarsk
Теперь этот список должна утвердить сессия Горсовета, которая назначена на 16 августа 2022 года.
 
Со слов председателя красноярского Горсовета Наталии Фирюлиной, имена еще пятерых членов комиссии, которых должен заявить губернатор края, станут известны в ближайшее время.
 
Напомним, что прежний мэр Красноярска Сергей Еремин покинул свой пост с 3 августа 2022 года. Нового главу города выберут 8 сентября.
Прием заявлений от кандидатов стартовал 4 августа и продлится до 2 сентября. Пока заявлений, предусмотренных порядком о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, в Горсовет не поступало», — рассказала Фирюлина.
Сергей Еремин — первый мэр Красноярска, который занял эту должность (в 2017 году) не через прямые выборы, а по конкурсу. Тогда на пост главы города в ряду прочих претендовал и нынешний и.о. мэра Владислав Логинов. Однако в ходе конкурса он взял самоотвод, в обмен на должность первого заместителя Еремина.
 
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Автор: Петр Савельев
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