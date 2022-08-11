Михаил Пашин первым подал заявление на конкурс за пост мэра Красноярска

Михаил Пашин, предприниматель, подал в Горсовет заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации Красноярска.

На сегодняшний день Михаил Пашин является председателем правления ТСН «Святич», ГСПО «Сапфир - Гсо», ООО «Сапфир-2» и СТ «Строитель 74».

Изъаявить свое желание стать мэром Красноярска теперь может любой гражданин до 2 сентября 2022 включительно.

В данный момент определены пять депутатов, которые войдут в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра города, однако данные кандидатуры предстоит утвердить на сессии Горсовета.

Напомним, как сообщал DK.RU, в 2020 Михаил Пашин в качестве председателя правления ТСЖ ПО «Крастяжмаш» Емельяновского района уже подавал свою кандидатуру на пост на пост главы Дивногорска. Кроме него на кресло мэра города гидростроителей претендовали Сергей Егоров, замглавы Дивногорска, Николай Калинин, начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Дивногорска, Ирина Ерошкина, директор школы №2 Дивногорска, Яна Захарова, специалист краевого дворца молодежи, и даже электромонтер ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярского ПМЭС — Вадим Карпенко.

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