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Сергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метро

Сергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метро
Иллюстрация: ТГ Сергей Еремин

Губернатор края Александр Усс провел штаб по строительству красноярского метро. В ходе мероприятия была определена организационная структура оперштаба, сообщили в краевом правительстве.

#НОВОСТИ

Также в ходе встречи глава региона обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу, а участники штаба обсудили первоочередные мероприятия, подготовку территории строительства, разработку градостроительной документации.

Возглавляет оперштаб губернатора Александр Усс, заместителем руководителем штаба назначен Юрий Лапшин, координацию деятельности рабочих групп осуществляет заместитель губернатора края Сергей Ерёмин.

«В работе штаба будут принимать участие представители подрядных организаций, предприятий, представителей краевых и городских властей. Заседания штаба будут проходить раз в месяц, рабочих групп — еженедельно», — рассказали в региональном правительстве.

Напомним, первую линию метро в Красноярске планируют построить к 2026 году. Подрядчиком стала группа компаний «Моспроект-3». Ей предстоит выполнить работы «под ключ». 

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске арестовали Олега Митволя, экс-руководителя краевого учреждения «Краевое транспортное управление». Его заключили под стражу на 1 месяц и 27 дней.

Чуть позже под арест попал и министр транспорта края Константин Димитров. Его отправили в СИЗО до 19 сентября 2022 . Арест чиновника связывают с уголовным делом Олега Митволя.

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Автор: Юлия Тарабан
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