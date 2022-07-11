Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске
Бывший руководитель краевого учреждения «Краевое транспортное управление» задержан в Москве и доставлен в Красноярск, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В отношении экс-руководителя учреждения возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Как установила прокуратура, в сентябре 2019 компания «Краевое транспортное управление» заключила госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске на сумму более 975 млн рублей.
Руководитель государственного учреждения подписал акт приема-передачи выполненных работ, хотя знал, что исполнитель не в полном объёме выполнил необходимые работы. Кроме того, по ним не было получено заключение госэкспертизы.
«В результате этого коммерческой организации были перечислены денежные средства в сумме более 742 млн рублей, чем причинен имущественный ущерб федеральному бюджету», — отметили в прокуратуре.
Экс-руководителя «Краевого транспортного управления» заключили под стражу на 1 месяц и 27 дней.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Напомним, это не первое уголовное дело, связанное с красноярским метрополитеном.
Так, в июне сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Его подозревали в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро.
DK.RU сообщал, что Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов был возместить нанесенный бюджету ущерб. Центральный районный суд Красноярска отправил Митволя под арест до 24 июля 2022.
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