Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан ФСБ
Олега Митволя арестовали по делу о хищении. Его задержали 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого его сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц.
Олега Митволя арестовали по статье УК РФ «мошенничестве в особо крупном размере». Решение вынес Центральный районный суд Красноярска.
Отметим, Олег Митволь проходит по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщает «РБК».
«Уголовное дело было возбуждено в мае. По данным источников РБК, в сентябре 2019 года красноярское „Краевое транспортное управление“ заключило контракт с АО „Красноярский трест инженерно-строительных изысканий“ („Красноярский ТИСИЗ“), которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. С 2018 года Митволь является председателем совета директоров „Красноярского ТИСИЗа“», — пишет «РБК».
По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн руб.
При этом, как пишут «РИА Новости», помощница Олега Митволя рассказала, что сотрудники таможни во Внуково проводят беседу с ним. По ее словам, Олег Митволь собирался на отдых в Турцию, обвинений ему не предъявлено.
«Пока все проходит в поле беседы. Никаких пока обвинений не выдвинуто Олегу Львовичу. Просто обсуждение по поводу документов»,— заявила она.
Ранее DK.RU сообщал, что по словам Олега Митволя, строительство метро в Красноярске не пострадает от антироссийских санкций.
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