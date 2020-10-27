В Красноярске досрочно завершили разработку проекта метро

«Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» на два месяца раньше завершил разработку проекта строительства метро. Правительство региона приняло работу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров треста Олега Митволя, сейчас готовятся документы для повторной передачи проекта в Главгосэкспертизу.

Первоначальный проект сдали в декабре 2019 года, но его отправили на доработку. По словам Митволя, планировалось, что компания подготовит проект строительства самого метрополитена. В Главгосэкспертизе попросили предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зеленых насаждений) и на дальнейшее благоустройство.

Олег Митволь считает, что строительство метро может начаться в конце 2021 - начале 2022 года. Ранее датой открытия первой линии метро назывался 2024 год.

Строительство метрополитена в Красноярске началось в 1990-х годах, но было законсервировано в 2013 году из-за проблем с финансированием. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метро.