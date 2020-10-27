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В Красноярске досрочно завершили разработку проекта метро

В Красноярске досрочно завершили разработку проекта метро
Иллюстрация: www.pixabay.com

«Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» на два месяца раньше завершил разработку проекта строительства метро. Правительство региона приняло работу.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров треста Олега Митволя, сейчас готовятся документы для повторной передачи проекта в Главгосэкспертизу. 

Первоначальный проект сдали в декабре 2019 года, но его отправили на доработку. По словам Митволя, планировалось, что компания подготовит проект строительства самого метрополитена. В Главгосэкспертизе попросили предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зеленых насаждений) и на дальнейшее благоустройство.

Олег Митволь считает, что строительство метро может начаться в конце 2021 - начале 2022 года. Ранее датой открытия первой линии метро назывался 2024 год.

Строительство метрополитена в Красноярске началось в 1990-х годах, но было законсервировано в 2013 году из-за проблем с финансированием. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метро.

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