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Доработанный проект строительства метро в Красноярске сдадут на экспертизу в сентябре

Доработанный проект строительства метро в Красноярске сдадут на экспертизу в сентябре
Иллюстрация: pixnio.com/

В Красноярске заканчивают доработку проекта строительства метрополитена, который был разработан еще в конце 80-х годов.

#НОВОСТИ
Новый проект, разработанный с учетом требований Главгосэкспертизы, сдадут на экспертизу до середины сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Красноярского треста инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя. Именно эта компания занимается разработкой проекта.
 
В конце прошлого года в Главэкспертизу сдали первоначальный проект, но ешо отправили на доработку. По словаам Олега Митволя, изначально планировалось, что компания подготовит проект строительства самого метрополитена. Но в  Главгосэкспертизе попросили предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зеленых насаждений) и на дальнейшее благоустройство. 
Мы взяли на себя дополнительные обязательства и рассчитываем предоставить все три проекта, включая основной с учетом рекомендаций Главгосэкспертизы, до середины сентября», — добавил Олег Митволь.
Он также уточнил, что завершение подготовки проекта зависит и от слаженности работы краевых и городских властей.
 
После одобрения проекта Главэкспертизой можно будет начать работу по вопросу выделения средств из федерального бюджета на строительство объекта. Первые работы, по мнению Олега Митволя, могут начаться в конце 2021-го — начале 2022 года. Ранее датой открытия первой линии метро назывался 2024 год. Позже Олег Митволь говорил, что строительство начнется позже, чем планировалось. В Главгосэкспертизе это заявление опровергали
 
Строительство метрополитена началось еще в 90-х годах, но было приостановлено из-за проблем с финансированием. В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил вернуться к рассмотрению целесообразности проекта. После чего в 2019 году был заключен контракт на актуализацию проекта строительства метрополитена.
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