В Красноярске ищут разработчика проекта подготовки стройплощадок первой линии метро

Власти Красноярского края объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации для подготовки строительства первой линии метрополитена в Красноярске.Тендер разместили на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта - 137 миллионов рублей. Речь идет о проектировке станций "Высотная", "Вокзальная", "Ленинская", "Улица Копылова", "Площадь Революции" и "Проспект Мира", а также площадки электродепо.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября, победителя тендера определят 25 ноября.

В конце 2019 года в Главэкспертизу сдали первоначальный проект метро, но его отправили на доработку. По словам председателя совета директоров "Красноярского треста инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя, изначально планировалось, что компания подготовит проект строительства самого метрополитена. Но в Главгосэкспертизе попросили предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зеленых насаждений) и на дальнейшее благоустройство.

Митволь считает, что строительство метро может начаться в конце 2021 - начале 2022 года. Ранее датой открытия первой линии метро назывался 2024 год.

Строительство метрополитена в Красноярске началось в 1990-х годах, но было приостановлено из-за проблем с финансированием.