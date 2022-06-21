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Олег Митволь согласился добровольно возместить ущерб

Олег Митволь согласился добровольно возместить ущерб
Автор фото: Антон Белицкий. Иллюстрация: Коммерсантъ

Речь идет более чем 900 млн рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске, но, по версии правоохранительных органов, были похищены.

#НОВОСТИ
Председатель совета директоров «Красноярского ТИСИЗа» Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить нанесенный бюджету ущерб. Об этом рассказали в Красноярском краевом суде.
 
Напомним, что задержании Митволя стало известно 10 июня 2022 года при попытке вылететь в Дубай. Ему инкриминируют хищение более чем 900 млн рублей, выделенных его компании в рамках строительства красноярского метрополитена. По версии следствия, свою работу «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь частично.
 
Центральный районный суд Красноярска отправил Митволя под арест до 24 июля 2022 года. Однако его адвокаты не согласились с таким решением суда и попросили смягчить ему меру пресечения.
Защита ссылалась на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также он готов в добровольном порядке возместить ущерб», — рассказали в краевом суде.
Эти доводы не убедили судью, и он оставил решение своих коллег в силе.
 
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Автор: Петр Савельев
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