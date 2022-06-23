Принято окончательное решение о строительстве метротрамвая в Красноярске

В 2026 году в Красноярске запустят первую линию скоростного подземно-наземного метротрама. Об этом рассказал председатель Правительства края Юрий Лапшин на сессии регионального парламента.

По его словам, на реализацию проекта Красноярский край получит от федерации инфраструктурный кредит в размере 89 миллиардов рублей.

«Первая линия метро будет увязана в единую систему с городской электричкой, новыми линиями трамвая (в том числе до Солнечного) и маршрутной сетью автобусов и троллейбусов», — заявил Юрий Лапшин.

Он также отметил, что планы города по строительству метро только расширяются.

Так, помимо подземной части, которая включает в себя 6 станций, будет построено еще несколько десятков наземных станций на правом и левом берегу — это, по словам Юрия Лапшина, поможет решить транспортную проблему города.

Напомним, правительство Красноярского края решило не отказываться от строительства метро, несмотря на санкции и изменившуюся экономическую ситуацию в стране. Власти региона заявили, что метро — принципиально важный для региона проект.

Известно, что протяженность первой очереди метрополитена составит 9,7 км, ранее региону пришлось снизить планируемые затраты на строительство — это было требование федерации.

Чтобы его выполнить, власти приняли решение уменьшить глубину метрополитена с 60 м до 25 м и использовать укороченные до 5 вагонов составы с беспилотным управлением.

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