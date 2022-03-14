Олег Митволь: «Санкции не отразятся на строительстве метро в Красноярске»

Руководитель компании, проектирующей красноярский метрополитен, говорит, что для стройки хватит и отечественных ресурсов.

Строительство метро в Красноярске не пострадает от антироссийских санкций. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь.

Строительство рассчитано на российскую технику — там много земляных, бетонных работ. Отделка — вся отечественная. Единственное, что нас волнует, это цены на строительные материалы», — цитирует топ-менеджера агентство.

Напомним, что сейчас проект строительства метрополитена в Красноярске проходит государственную экспертизу. По информации ТАСС, уже во втором квартале этого года власти края планируют начать вынос выносу инженерных сетей на месте строительства.

Общая стоимость строительства метро составит более 89 млрд рублей, которые край получит в виде кредита от федерации. Первый транж в 10 млрд рублей уже одобрен.

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