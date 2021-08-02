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Расходы на метро в Красноярске придётся сократить. Но на сроки строительства это не влияет

Расходы на метро в Красноярске придётся сократить. Но на сроки строительства это не влияет
Иллюстрация: Яндекс

Власти Красноярского края уже создали рабочую группу, которая изучит варианты снижения стоимости на 20-30%. Однако это никак не затормозит сроки строительства.

#НОВОСТИ

Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь.

Никаких препятствий начинать работы по выносу сетей и подготовке котлованов мы не видим», — отметил он.

Уменьшить затраты на строительство властям региона поручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин еще в середине июля. Сейчас стоимость проекта метрополитена составляет 128 млрд рублей.

В правительстве края ранее сообщали, что проект красноярского метро сформирован до конца 2021 года. В окончательном варианте. Однако все еще решается вопрос глубины залегания метрополитена. Ее могут изменить.

Отметим, сейчас проектировщики работают над базовым проектом метрополитена, согласно которому поезда поедут не только под землей, но и над землей.

Ожидается, что красноярской «подземкой» будут пользоваться более 60 млн пассажиров в год. При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн пассажиров в год.

Общая длина линии метро составляет 12,65 км.

В планах властей запустить метрополитен в Красноярске не позднее чем через 3-4 года.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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