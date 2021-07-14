«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера

Метрополитен в Красноярске должен быть запущен не позднее чем через 3-4 года, но сначала региональным властям придется снова пересчитать проект, чтобы сделать его подешевле.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, как и собирался, встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом для обсуждения нового проекта строительства метро в Красноярске. Об этом федеральный чиновник написал в своем Instagram .

В конце прошлой неделе он обещал , по итогам этой встречи, назвать сроки запуска метрополитена в городе. Свое обещание он исполнил:

Метро [в Красноярске] должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе», — написал он в посте.

Однако говорить о скором начале строительства метрополитена, пока не приходится.

На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства», — сообщил Хуснуллин.