Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
74,05
87,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера

«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: feelek.livejournal.com

Метрополитен в Красноярске должен быть запущен не позднее чем через 3-4 года, но сначала региональным властям придется снова пересчитать проект, чтобы сделать его подешевле.

#НОВОСТИ
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, как и собирался, встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом для обсуждения нового проекта строительства метро в Красноярске. Об этом федеральный чиновник написал в своем Instagram.
 
«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера 1
 
В конце прошлой неделе он обещал, по итогам этой встречи, назвать сроки запуска метрополитена в городе. Свое обещание он исполнил:
Метро [в Красноярске] должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе», — написал он в посте.
Однако говорить о скором начале строительства метрополитена, пока не приходится.
На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства», — сообщил Хуснуллин.
Напомним, что разработанный в октябре 2020 года проект строительства метро в Красноярске оценивался в 114 млрд рублей. Какова его стоимость сейчас (после первой доработки) и до какого уровня ее нужно снизить, пока неизвестно.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стилист-эколог Сергей Зверев пойдет и в Госдуму, и в Заксобрание Красноярского краяСтилист-эколог Сергей Зверев пойдет и в Госдуму, и в Заксобрание Красноярского края
  • «ЕР» утвердила кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края«ЕР» утвердила кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края
  • Елена Скрымина открыла новый бар в КрасноярскеЕлена Скрымина открыла новый бар в Красноярске
  • Лидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавирусаЛидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавируса
  • Красноярская телекомпания украсила стены росписью «Прекрасная Россия будущего»Красноярская телекомпания украсила стены росписью «Прекрасная Россия будущего»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.