С началом строительства метро в Красноярске определятся на следующей неделе

К этому времени власти Красноярского края подготовить все рассчеты и представить их федеральному правительству. Только после этого будет принято решение о сроках начала стройки.

В течение следующей недели губернатор Красноярского края Александр Усс должен встретиться с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и представить проект строительства метро в Красноярске. Об этом федеральный чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

На следующей неделе у меня будет губернатор [Красноярского края] со всеми расчетами. На днях мы договорились о встрече, посмотрим проектное решение, сколько стоит, после этого назову сроки», — сказал он.

Источник DK.RU в правительстве региона рассказал, что у губернатора действительно запланирована командировка в столицу. Вылет планируется во вторник. Когда именно состоится встреча с вице-премьером и будет ли метро единственным вопросом этой поездки, собеседник портала не уточнил.