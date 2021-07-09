С началом строительства метро в Красноярске определятся на следующей неделе
К этому времени власти Красноярского края подготовить все рассчеты и представить их федеральному правительству. Только после этого будет принято решение о сроках начала стройки.
В течение следующей недели губернатор Красноярского края Александр Усс должен встретиться с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и представить проект строительства метро в Красноярске. Об этом федеральный чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
На следующей неделе у меня будет губернатор [Красноярского края] со всеми расчетами. На днях мы договорились о встрече, посмотрим проектное решение, сколько стоит, после этого назову сроки», — сказал он.
Источник DK.RU в правительстве региона рассказал, что у губернатора действительно запланирована командировка в столицу. Вылет планируется во вторник. Когда именно состоится встреча с вице-премьером и будет ли метро единственным вопросом этой поездки, собеседник портала не уточнил.
Напомним, что новый проект метро в Красноярске разработали в октябре 2020 года. Стоимость строительства его первой очереди тогда оценивалась в 114 млрд рублей, которые должны были пойти на прокладку 24,5 км путей и обустройство шести станций. Однако тот же Марат Хуснуллин счел эту сумму слишком высокой и пообещал «отправить своих проектировщиков», чтобы найти «более оптимальное» решение.