Первая очередь красноярского метро будет стоить 114 млрд рублей
Для бюджета Красноярского края (а тем более Красноярска) это неподъемная сумма. Поэтому регион рассчитывает, что ее полностью оплатит федеральная казна.
Строительство первой очереди метрополитена в Красноярске обойдется в 114 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.
Напомним, что именно такую сумму в марте 2021 года губернатор края Александр Усс попросил у правительства РФ в рамках поддержки реализации экологических проектов региона, в числе которых заявлено и метро.
На эти деньги пойдут на строительство шести станций (из девяти) метрополитена и 24,5 км путей, которые и составляют его первую очередь.
Новый проект красноярского метро был разработан в конце октября 2020 года. А примерно через месяц была определена компания, которая займется проектированием станций первой очереди. Контракт достался Проектно-изыскательскому институту линейных газотранспортных объектов из Санкт-Петербурга. Его стоимость составила 119,9 млн рублей.
Само же строительство может начаться в конце этого года, об этом губернатор края говорил на Красноярском экономическом форуме в апреле.