Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.04
74,93
90,42
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Первая очередь красноярского метро будет стоить 114 млрд рублей

Первая очередь красноярского метро будет стоить 114 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Для бюджета Красноярского края (а тем более Красноярска) это неподъемная сумма. Поэтому регион рассчитывает, что ее полностью оплатит федеральная казна.

#НОВОСТИ
Строительство первой очереди метрополитена в Красноярске обойдется в 114 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.
 
Напомним, что именно такую сумму в марте 2021 года губернатор края Александр Усс попросил у правительства РФ в рамках поддержки реализации экологических проектов региона, в числе которых заявлено и метро.
 
На эти деньги пойдут на строительство шести станций (из девяти) метрополитена и 24,5 км путей, которые и составляют его первую очередь.
 
Новый проект красноярского метро был разработан в конце октября 2020 года. А примерно через месяц была определена компания, которая займется проектированием станций первой очереди. Контракт достался Проектно-изыскательскому институту линейных газотранспортных объектов из Санкт-Петербурга. Его стоимость составила 119,9 млн рублей.
 
Само же строительство может начаться в конце этого года, об этом губернатор края говорил на Красноярском экономическом форуме в апреле.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Ващенко: Тот, кто бронзовеет, быстро сдает позицииАнатолий Ващенко: Тот, кто бронзовеет, быстро сдает позиции
  • Продажи новых квартир в Красноярском крае сократились втроеПродажи новых квартир в Красноярском крае сократились втрое
  • ЗАТО Железногорск хочет стать «федеральной территорией»ЗАТО Железногорск хочет стать «федеральной территорией»
  • В Красноярске изменили дату проведения публичных слушаний по генплануВ Красноярске изменили дату проведения публичных слушаний по генплану
  • КЭФ-2021 сосредоточен на понятных и конкретных проектах «Енисейской Сибири»КЭФ-2021 сосредоточен на понятных и конкретных проектах «Енисейской Сибири»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.