Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.04
76,01
91,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Александр Усс попросил у Федерации денег на экологические проекты

Александр Усс попросил у Федерации денег на экологические проекты
Автор фото: Вадим Кофман. Иллюстрация: krskstate.ru

Большую часть заявленной суммы хотят пустить на строительство метро в Красноярске. Остальное собираются потратить на экологические проекты на Таймыре.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к правительству РФ с просьбой выделить региону 191 млрд рублей на экологические проекты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы территории, направленное еще в марте вице-премьеру Виктории Абрамченко, копия которого есть в распоряжении редакции.
 
По имеющейся информации, всего в перечне 50 проектов. Почти 60% означенной суммы (114,5 млрд рублей) собираются потратить на строительство метрополитена в Красноярске. Еще 20 млрд рублей — это компенсация выпадающих доходов бюджета из-за снижения налоговой базы «Норникеля», после выплаты компанией штрафа за аварию в Норильске, который ушел в федеральную казну. Остальные деньги пойдут на экологические проекты, запланированные к реализации на Таймыре.
 
В правительстве, по словам РБК, от комментариев воздерживаются.
 
Напомним, что в феврале 2021 года Арбитражный суд по иску Росприроднадзора к НТЭК («дочка» «Норникеля») за аварию на топливном резервуаре определил сумму штрафа в 146,2 млрд рублей. В марте деньги были выплачены материнской компанией.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублейИтоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
  • Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсоветеСтало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете
  • Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрееТовары в Красноярском крае стали дорожать быстрее
  • Красноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделеКрасноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделе
  • Собственная версия коронавируса выявлена в СибириСобственная версия коронавируса выявлена в Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.