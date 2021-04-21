Александр Усс попросил у Федерации денег на экологические проекты

Большую часть заявленной суммы хотят пустить на строительство метро в Красноярске. Остальное собираются потратить на экологические проекты на Таймыре.

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к правительству РФ с просьбой выделить региону 191 млрд рублей на экологические проекты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы территории, направленное еще в марте вице-премьеру Виктории Абрамченко, копия которого есть в распоряжении редакции.

По имеющейся информации, всего в перечне 50 проектов. Почти 60% означенной суммы (114,5 млрд рублей) собираются потратить на строительство метрополитена в Красноярске. Еще 20 млрд рублей — это компенсация выпадающих доходов бюджета из-за снижения налоговой базы «Норникеля», после выплаты компанией штрафа за аварию в Норильске, который ушел в федеральную казну. Остальные деньги пойдут на экологические проекты, запланированные к реализации на Таймыре.

В правительстве, по словам РБК, от комментариев воздерживаются.

Напомним, что в феврале 2021 года Арбитражный суд по иску Росприроднадзора к НТЭК («дочка» «Норникеля») за аварию на топливном резервуаре определил сумму штрафа в 146,2 млрд рублей. В марте деньги были выплачены материнской компанией.