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Красноярское метро скоро продолжат строить

Красноярское метро скоро продолжат строить
Иллюстрация: Дзен

Работы по строительству красноярского метро могут быть продолжены до конца года, — заявил в кулуарах КЭФ губернатор Усс.

#НОВОСТИ

По словам г-на Усса, он рассчитывает, что экспертиза проекта будет завершена в текущем месяце.

После этого можно начинать реализацию проекта. Пока ведутся формальные процедуры, администрации Красноярска следует задуматься над выносом сетей. Сама стройка может стартовать уже в четвёртом квартале этого года», - цитирует Красраб со ссылкой на ТАСС слова губернатор Красноярского края.

Далее губернатор отметил, что успех предприятия зависит от сроков выделения федеральных средств на реализацию проекта.

Напомним, что проектирование метро в Красноярске началось ещё в середине 80-х годов прошлого века.

 

Автор: Петр Савельев
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