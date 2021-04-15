Красноярское метро скоро продолжат строить

Работы по строительству красноярского метро могут быть продолжены до конца года, — заявил в кулуарах КЭФ губернатор Усс.

По словам г-на Усса, он рассчитывает, что экспертиза проекта будет завершена в текущем месяце.

После этого можно начинать реализацию проекта. Пока ведутся формальные процедуры, администрации Красноярска следует задуматься над выносом сетей. Сама стройка может стартовать уже в четвёртом квартале этого года», - цитирует Красраб со ссылкой на ТАСС слова губернатор Красноярского края.

Далее губернатор отметил, что успех предприятия зависит от сроков выделения федеральных средств на реализацию проекта.

Напомним, что проектирование метро в Красноярске началось ещё в середине 80-х годов прошлого века.