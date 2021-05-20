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Федеральные власти потребовали снизить стоимость красноярского метро

Федеральные власти потребовали снизить стоимость красноярского метро
Иллюстрация: pixabay.com

Федеральные власти назвали стоимость первой очереди красноярского метрополитена завышенной. Она должна быть скорректирована, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

#НОВОСТИ
Власти Красноярского края оценили первую очередь в 114 мрлд рублей, однако федералы не поддержали такие расходы. По их мнению, проект надо начинать с минимальными затратами.
 
Я в Красноярск уже договорился отправить своих проектировщиков и считаю, что заявленная сумма в 100 млрд достаточно большая, мы найдем решение более дешевое, более оптимальное", — сообщил вице-премьер.
Марат Хуснуллин также заявил, что бросать прорытые для метрополитена тоннели и шахты нельзя с технологической точки зрения. В свое работы были заморожены, но тогда региональные власти финансово не могли вытянуть этот. 
 
Напомним, работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. В итоге в 2013 году строительство было законсервировано.
Автор: Юлия Тарабан
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