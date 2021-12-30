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В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…

В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…
Иллюстрация: yandex.ru

Минстрой края определился с земельными участками, которые потребуются для строительства метрополитена.

#НОВОСТИ

Распоряжение было подписано 30 декабря Татьяной Василовской, первым заместителем руководителя ведомства.

Известно, что протяженность первой очереди метрополитена составит 9,7 км, для этого нужно проложить два тоннеля, оборудовать шесть станций — от «Высотной» (Октябрьский район) до «Ленинской» в центре краевой столицы.

Под снос пойдут эпозальное количество объектов недвижимого имущества:

  • 76 гаражей,
  • 231 одноэтажный дом,
  • 1 двухэтажный дом
  • 1 трехэтажный дом
  • 1 АЗС
  • 1 автомойка,
  • 9 «развалин»
  • 14 павильонов.

В полосу отвода земли попадают участки общей площадью в 18 га, плюсом еще 21 га понадобятся для использования во время строительства.

В данный момент полным ходом идет корректировка — стоимость проекта пришлось снизить в соответствии с требованиями федерального центра до 89 млрд рублей за счет уменьшения глубины метрополитена с 60 м до 25 м. Кроме того будут использоваться укороченные до 5 вагонов составы с беспилотным управлением.

Активное строительство запланировано на первую половину 2022 года.

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Автор: Петр Савельев
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