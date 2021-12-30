В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…

Минстрой края определился с земельными участками, которые потребуются для строительства метрополитена.

Распоряжение было подписано 30 декабря Татьяной Василовской, первым заместителем руководителя ведомства.

Известно, что протяженность первой очереди метрополитена составит 9,7 км, для этого нужно проложить два тоннеля, оборудовать шесть станций — от «Высотной» (Октябрьский район) до «Ленинской» в центре краевой столицы.

Под снос пойдут эпозальное количество объектов недвижимого имущества:

76 гаражей,

231 одноэтажный дом,

1 двухэтажный дом

1 трехэтажный дом

1 АЗС

1 автомойка,

9 «развалин»

14 павильонов.

В полосу отвода земли попадают участки общей площадью в 18 га, плюсом еще 21 га понадобятся для использования во время строительства.

В данный момент полным ходом идет корректировка — стоимость проекта пришлось снизить в соответствии с требованиями федерального центра до 89 млрд рублей за счет уменьшения глубины метрополитена с 60 м до 25 м. Кроме того будут использоваться укороченные до 5 вагонов составы с беспилотным управлением.

Активное строительство запланировано на первую половину 2022 года.

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